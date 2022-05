A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER QUATTRO ORE NOTTUNE L’USCITA DELLA STAZIONE DI GUIDONIA MONTECELIO

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione di un portale segnaletico, per quattro ore notturne, dalle 22:00 di martedì 31 maggio alle 2:00 di mercoledì 1 giugno, sarà chiusa la stazione di Guidonia Montecelio, in uscita per chi proviene da Napoli. In alternativa, si consiglia di percorrere la A24 Roma-Teramo, in direzione di Tivoli o Roma est.

A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE ENTRATA DELLA STAZIONE DI VALMONTONE

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività propedeutiche all’installazione delle barriere antirumore, previste in orario notturno, nelle due notti consecutive di martedì 31 maggio e mercoledì 1 giugno, con orario 22:00-5:00, sarà chiusa la stazione di Valmontone, in entrata verso Roma/Firenze. In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Colleferro.

