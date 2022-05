“Willy non l’ho toccato nemmeno con un dito. Io non sarei stato in grado, nemmeno se lo avessi voluto, di fare quello di cui mi si accusa”.

Gabriele Bianchi: “Willy non l’ho toccato nemmeno con un dito”

Sono le parole, riportate dall’Ansa, di Gabriele Bianchi che, insieme al fratello Marco e ad altri due giovani, è accusato della morte di Willy Monteiro Duarte, il 21enne di Paliano ucciso a Colleferro nel settembre 2020. Gabriele Bianchi afferma di essere innocente attraverso delle dichiarazioni spontanee davanti alla Corte d’Assise di Frosinone.

Intanto, oggi è il turno della difesa dei Bianchi e, in seguito, dovrebbe essere emessa anche la sentenza: la Procura aveva richiesto l’ergastolo per entrambi i fratelli Bianchi e la condanna a 24 anni di reclusione per gli altri due imputati, Mario Pincarelli e Francesco Belleggia (al momento, l’unico ai domiciliari).

Aggiornamento dalla Corte d’Assise di Frosinone

La sentenza per l’omicidio di Willy è slittata al prossimo 14 luglio. Oggi verranno lette le arringhe difensive per i fratelli Bianchi. Potrebbero seguire ulteriori aggiornamenti.

Foto di repertorio di Marco e Gabriele Bianchi