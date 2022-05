Pico, scuolabus finisce fuori strada: paura per venti bambini

Paura questa mattina, 24 maggio 2022, per uno scuolabus del comune di Pontecorvo: il mezzo con a bordo circa 20 bambini della quarta elementare è finito fuori strada.

Pico, scuolabus finisce fuori strada

Questa mattina, uno scuolabus del comune di Pontecorvo è finito fuori strada nelle campagne di Pico, dove la scolaresca si trovava per una gita scolastica. Stando alle prime testimonianze, l’incidente è avvenuto per un malfunzionamento al sistema dei freni del mezzo. Per fortuna, non sono stati registrati feriti: tutti i bambini sono rimasti illesi.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e il personale medico del 118. Giunti anche il dirigente scolastico del secondo istituto comprensivo, Angelo Urgera, e l’assessore alla pubblica istruzione, Annagrazia Longo.

Foto di repertorio