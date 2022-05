A 9 anni esatti dalla scomparsa di Gianni De Angelis da Pontecorvo (zona in cui lavorava, nonostante fosse residente a Esperia, sempre in Ciociaria), è ancora mistero fitto sulla sua vicenda. A rievocare la vicenda è Chi l’ha visto?

9 anni dalla scomparsa dell’allora 35enne Gianni De Angelis da Pontecorvo: che fine ha fatto?

Gianni De Angelis, 35 anni, risiede a Esperia (Frosinone) ed è titolare con il cognato di un autoricambi a Pontecorvo (Frosinone). Mercoledì 8 maggio, verso le 9, è uscito dal negozio dicendo che andava a spedire un pacco. Alle 10 ha telefonato alla sorella per dirle che sarebbe rientrato più tardi a causa della coda trovata all’ufficio postale.

Da allora non si sa più nulla di lui e il suo cellulare, un “Nokia” vecchio tipo, risulta irraggiungibile. In casa la sorella ha trovato un suo messaggio molto allarmante. L’auto che guidava, una vecchia Fiat Punto celeste intestata a un parente, è stata ritrovata venerdì 10 maggio alle 13 in una stradina secondaria di Esperia, vicino a una diga.

Cosa è successo a Gianni De Angelis? L’#8maggio 2013 è scomparso da #Pontecorvo (#Frosinone). La sua auto ritrovata due giorni dopo in una stradina secondaria di #Esperia. Qualcuno ha informazioni utili?#chilhavisto→ https://t.co/S7DE16ivm7 pic.twitter.com/d6nUlxRvaW — Chi l’ha visto? (@chilhavistorai3) May 8, 2022

Fonte info, scheda e foto