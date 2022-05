Tragedia nel quartiere Ardeatino di Roma. Una ragazza di 15 anni è caduta dal terzo piano di un’abitazione.

Va a trovare il padre e poi cade dal terzo piano di casa

Ci sono ancora diverse ombre su quello che è accaduto ieri in zona Ardeatino, a Roma. Secondo quelle che sono le prime informazioni del caso, una giovane di 15 anni era andata a casa del padre (separato da diverso tempo con la moglie). Ad un tratto però, la 15enne si sarebbe allontanata con una scusa banale e non avrebbe fatto più ritorno.

Un volo di circa 10 metri e uno schianto con il suolo tremendo. Sul posto sono subito intervenuti i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che accertare la morte della giovane. Sul caso stanno indagando i Carabinieri della stazione Eur. Al momento non si esclude nessuna pista, neanche quella legata al suicidio.