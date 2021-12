Si comunica, nel rispetto dei diritti degli indagati (da ritenersi presunti innocenti in considerazione dell’attuale fase del procedimento – indagini preliminari – fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile) e al fine di garantire il diritto di cronaca costituzionalmente garantito che, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno arrestato due minorenni, un 17enne e un 16enne romani, con l’accusa di furto in abitazione.

La vicenda

La sera del 23 dicembre, a seguito di una segnalazione giunta al 112, i Carabinieri sono intervenuti in via Nesazio dove hanno sorpreso i due giovani a bordo di una autovettura che tentavano di nascondersi al fine di eludere il controllo. Fermati e perquisiti, i minorenni sono stati trovati in possesso di gioielli in oro e 1.000 euro in contanti risultati rubati qualche istante prima da una abitazione poco distante.

I Carabinieri hanno accertato che i due dopo essere entrati in casa hanno forzato una cassaforte portando via contanti e preziosi, poi recuperati e riconsegnati alla proprietaria.

Gli arrestati sono stati condotti presso la struttura carceraria minorile in via Virginia Agnelli, come disposto dall’Autorità Giudiziaria competente.