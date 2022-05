La AVIO cerca personale sia per la filiale di Colleferro, che per altre al Nord Italia. Scopriamo insieme quali sono le posizioni aperte per l’agenzia aerospaziale della provincia di Roma a maggio 2022.

Colleferro, AVIO cerca personale: posizioni aperte e come candidarsi

A Rivalta di Torino, la AVIO cerca un HR manager, ma anche tante altre figure. Per il resto, le posizioni aperte riguardano la filiale di Colleferro, che continua così a espandersi.

Si cercano Security Accreditation Engineer, ma anche un Addetto Pianificazione Produzione, un Coordinatore di Manutenzione Elettrica, Launcher System Configuration Officer, System Engineer, Database Software Engineer, Real Time Software Engineer, Flight Software Engineer, Thermal Analyst Launch Systems.

Per vedere tutte le informazioni riguardanti le posizioni aperte, vi basta cliccare sulle stesse. Sarete reindirizzati alla pagina Linkedin dell’azienda, e da lì potrete candidarvi, inviando il vostro CV.

Qualora invece voleste inviare la candidatura spontanea per lavorare in AVIO, potete farlo cliccando qui.