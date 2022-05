Ennesimo e drammatico episodio di violenza contro le donne a Roma: ieri mattina, 17 maggio 2022, un uomo di 53 anni è stato arrestato per tentato femminicidio. Il dramma è avvenuto in un appartamento in zona Don Bosco/Tuscolana.

Tentato femminicidio a Roma: arrestato un 53enne

Ieri mattina, un uomo è stato arrestato per tentato omicidio. Il 53enne ha tentato di uccidere la propria compagna provando a strangolarla e colpendola violentemente con un posacenere al volto. Fortunatamente, l’uomo non è riuscito ad uccidere la donna, grazie al tempestivo intervento delle Forze dell’Ordine.

La vittima è al momento ricoverata all’ospedale Vannini in gravi condizioni, mentre il 53enne è stato arrestato. Le indagini sono ancora in corso.

Foto di repertorio