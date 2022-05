Alle ore 14:00 circa di oggi pomeriggio, 17 maggio 2022, i Vigili del Fuoco del Comando di Roma sono intervenuti, con l’ausilio di un’autoscala e il CRRC, per il soccorso ad una persona di sesso maschile in Via del Sedano.

L’intervento dei Vigili del Fuoco

L’uomo è stato trovato all’interno di un terreno incolto in stato confusionale. I Vigili del Fuoco lo hanno preso in consegna ed assicurato al personale sanitario del 118.

Sul posto, sono intervenuti anche gli agenti della Polizia di Stato per quanto di loro competenza.