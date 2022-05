Roma, macchina asfaltatrice sprofonda in una voragine di circa cinque metri

Dalle ore 14:45 circa di oggi pomeriggio, 17 maggio 2022, la Squadra VVF 9/A del distaccamento di Prati, sta intervenendo in Via Pier Luigi Sagramoso, per il cedimento di un terreno, dove una macchina asfaltatrice è sprofondata in una voragine di circa cinque metri.

Roma, l’intervento dei Vigili del Fuoco

Non risultano persone coinvolte. Inoltre, è stata allertata anche Italgas, che dovrà effettuare la verifica delle tubature del Gas sottostanti l’area interessata dall’incidente.

Polizia di Roma Capitale sul posto per quanto di loro competenza. Potrebbero seguire aggiornamenti.