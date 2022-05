Sciopero a Roma. Venerdì 20 maggio a rischio bus, metro e tram: i dettagli

Per la giornata del 20 maggio 2022, Cub Trasporti, Cobas e Usb Lavoro privato hanno proclamato uno sciopero di 24 ore nell’ambito dello sciopero nazionale indetto da Cub e Sgb. Durante lo sciopero, il servizio sarà garantito solo durante le fasce di legge, vale a dire dall’inizio del servizio diurno alle ore 8:30 e dalle 17:00 alle ore 20:00.

Roma, i dettagli dello sciopero del 20 maggio

Come si legge dal sito Atac, nel territorio di Roma Capitale, lo sciopero riguarda l’intera rete Atac e l’intera rete RomaTpl. Sulla rete Atac lo sciopero riguarda anche i collegamenti eseguiti da altri operatori in regime di subaffidamento.

ARTICOLAZIONE DELLO SCIOPERO

NOTTE 19 MAGGIO 2022

NON GARANTITO il servizio delle linee bus notturne (linee la cui denominazione inizia per “n”)

GARANTITO il servizio delle linee diurne che hanno corse programmate oltre le ore 24 e le corse notturne delle linee 38-44-61-86-170-246-301-451-664-881-916-980 e delle linee 314-404-444 della società RomaTpl

GIORNATA DEL 20 MAGGIO 2022

GARANTITE le corse sull’intera rete da inizio servizio diurno alle ore 8.30 e dalle ore 17.00 alle ore 20.00

NON GARANTITO il servizio sull’intera rete dalle ore 8.30 alle ore 17.00 e dalle ore 20.00 al termine del servizio diurno

NON GARANTITE le corse metro A-B-C previste dopo le ore 24

NON GARANTITE le corse della linea bus sostitutiva metro MB Castro Pretorio-Laurentina previste dopo le ore 24

NON GARANTITE le linee diurne che hanno corse programmate oltre le ore 24 e le corse notturne delle linee 38-44-61-86-170-246-301-451-664-881-916-980 e delle linee 314-404-444 della società RomaTpl

NOTTE 20/21 MAGGIO 2022

GARANTITO il servizio delle linee bus notturne (linee la cui denominazione inizia per “n”)

NON GARANTITE dopo le ore 24 il servizio metro A-B-C, le corse del servizio bus sostitutivo MB Castro Pretorio, le linee diurne che hanno corse programmate oltre le ore 24; le corse notturne delle linee 38-44-61-86-170-246-301-451-664-881-916-980 e quelle delle linee 314-404-444 della società RomaTpl

Durante le sciopero, nelle stazioni della rete metroferroviaria che potrebbero essere aperte, inoltre, non sarà garantito il servizio di scale mobili, ascensori e montascale. Allo stesso modo, non sarà garantito il servizio delle biglietterie mentre i parcheggi di interscambio restano aperti. Il servizio delle biglietterie on-line non subirà alcuna interruzione.

Di seguito, le motivazioni dello sciopero:

cessate il fuoco, congelamento prezzi, beni e servizi del settore primario:

sblocco contratti e aumenti salariali; nuovo piano di edilizia residenziale;

contro le politiche di privatizzazione in atto;

contro le sese militari;

per la riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario

