Sulla Diramazione Roma Sud della A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione del cavalcavia “Strada Comunale Passo Lombardo” e del cavalcavia di svincolo “Torrenova”, per quattro ore notturne, dalle 21:00 di mercoledì 18 alle 1:00 di giovedì 19 maggio, chuso lo svincolo di Torrenova, in uscita per chi proviene dalla A1 Milano-Napoli.

In alternativa, si consiglia di proseguire sulla Diramazione Roma sud e immettersi sulla carreggiata esterna del G.R.A. (Grande Raccordo Anulare di Roma), in direzione Casilina.

Foto di repertorio