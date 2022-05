Una brutta lite tra amiche stava per trasformarsi in una vera e propria tragedia: è quanto accaduto ieri, 15 maggio 2022, a Roma, in zona Quarticciolo.

Quarticciolo, ecco cosa è successo

Verso le 8:00 di ieri, domenica 15 maggio, due donne, di 35 e 40 anni, hanno furiosamente litigato in via Manfredonia, zona Quarticciolo. La 40enne è poi salita a bordo della sua auto, ha centrato in pieno l’altra donna e ha tentato una fuga, finendo però contro un muretto.

Immediatamente allertati dai testimoni sulla scena, i Carabinieri hanno hanno fermato la donna di 40 anni, portandola in caserma con l’accusa di tentato omicidio.

La vittima, invece, è stata trasferita in ospedale, dove è tuttora ricoverata in prognosi riservata. Le Forze dell’Ordine indagano ora sul movente e la precisa ricostruzione del fatto.

Foto di repertorio