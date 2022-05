Si trovava in sosta irregolare con il proprio autocarro, l’uomo di 35 anni di nazionalità romena, che, al termine delle verifiche è stato denunciato dalla Polizia Locale.

I dettagli

Gli agenti del I Gruppo Trevi, nel corso dei controlli sul rispetto del Codice della Strada in via Nazionale, si sono avvicinati al furgoncino che sostava in violazione alle norme stradali, creando intralcio alla circolazione.

Avviati gli accertamenti e richiesti i documenti al conducente, che si trovava in prossimità del veicolo, parcheggiato vicino ad un’area di cantiere per lavori di ristrutturazione, gli operanti potevano constatare l’assenza di titoli autorizzativi al trasporto di rifiuti, prevalentemente calcinacci, presenti a bordo del mezzo, nonché della documentazione prevista per il successivo smaltimento. Per tali motivi è scattata la denuncia dell’uomo.

Più di 6mila euro invece l’ammontare delle sanzioni elevate: non solo per la sosta irregolare e per la mancanza del permesso ZTL, ma anche per alcune irregolarità emerse durante il controllo del cantiere. Al termine delle verifiche, il carico è stato sequestrato e l’autocarro sottoposto a fermo amministrativo.