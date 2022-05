Il 28 maggio è prevista una manifestazione di Casapund a Roma e in merito è stata inviata una lettera al Prefetto di Roma, da varie associazioni, contro l’annunciato corteo nazionale.

La lettera:

“Egregio Signor Prefetto, ci rivolgiamo all’Alta Sua funzione a nome delle sottoscritte associazioni partigiane, dei familiari dei Caduti di Piazza della Loggia, delle Famiglie Italiane Martiri, degli ex deportati nei campi di sterminio nazisti, degli internati militari nei campi di concentramento, dei perseguitati politici italiani antifascisti, dei partiti democratici, dei movimenti, dei sindacati dei lavoratori, delle organizzazioni studentesche che sottoscrivono la presente contro l’annunciato corteo nazionale di Casapound per il prossimo 28 maggio 2022.

Il 28 maggio 1974 a Brescia nella centrale piazza della Loggia, era in corso una manifestazione contro il terrorismo neofascista organizzata dal Comitato Unitario Permanente Antifascista (CUPA) e dalle OO.SS. quando fu fatto esplodere un ordigno che causò la morte di otto persone, tra i 25 e i 69 anni ed il ferimento di oltre cento altre. La magistratura ha ormai accertato la natura neofascista della strage e la sua mano veneta.

Il 28 maggio 1980 vengono inoltre uccisi: a Milano il giornalista Walter Tobagi (“Brigata 28 marzo”); a Roma, davanti al liceo “Giulio Cesare” viene ucciso il Vice Brigadiere Evangelista Francesco e feriti altri 2 poliziotti dai NAR, il gruppo neofascita di Mambro e Fioravanti.

Contestualmente rimane esplicito il richiamo del movimento Casapound al fascismo ed accertato il suo sistematico ricorso all’uso della violenza ed all’apologia del fascismo, come dimostrato anche dalla sentenza di Bari su “ricostituzione partito fascista” per Casapound. Motivo per il quale questo movimento dà scandalo nell’occupare ancora i locali pubblici di Via Napoleone III a Roma oppure di Area 121 ad Ostia.

Convinti che ci sia in Italia e in Europa, ma anche nel nostro territorio e nella sua storia passata e recente, un legame insidioso e pericoloso tra fascismo, razzismo, criminalità organizzata ed antisemitismo, soprattutto in questo periodo di pandemia e di difficoltà economiche, riteniamo l’impegno delle istituzioni e dei cittadini debba essere – pertanto – forte, unito e consapevole.

Un impegno, non solo incentrato nel rispetto delle leggi, ma soprattutto in un’azione di prevenzione e vigilanza, attraverso un lavoro culturale e di memoria dei valori fondanti, in particolare tra i giovani e nelle scuole.

Certi di un Suo impegno e sensibilità in tal senso siamo a chiederLe di non autorizzare, il prossimo 28 maggio 2022, l’annunciato corteo nazionale della formazione neofascista Casapound a Roma, Capitale d’Italia e città decorata di Medaglia d’Oro per il Risorgimento e per la Resistenza”.

Fabrizio De Sanctis – Ass. Naz. Partigiani d’Italia – Presidente Comitato Provinciale di Roma, Bianca Cimiotta Lami – Federazione Italiana Associazioni Partigiane – Presidente Roma e Lazio, Cristina Olini – Ass. Naz. Partigiani Cristiani – Responsabile sezione di Roma, Manlio Milani – Presidente Associazione Familiari Caduti Strage di Piazza della Loggia, Francesco Albertelli – Ass. Naz. Famiglie Italiane Martiri – Presidente nazionale, Aldo Pavia – Ass. Naz. ex Deportati nei campi nazisti – Vicepresidente nazionale, Anna Maria Sambuco – Ass. Naz. Ex Internati Militari – Presidente sez. di Roma, Paolo de Zorzi – Ass. Naz. Perseguitati Politici Italiani Antifascisti – Presidente Federazione di Roma, Fabio Pietro Barbaro – Ass. Naz. Volontari e Reduci Garibaldini – Presidente sez. di Roma, Michele Azzola – Segretario CGIL Roma e Lazio, Alberto Civica – Segretario UIL Roma e Lazio, Vito Scalisi – Presidente Arci Roma, Giuseppe De Marzo – Resp. Politiche sociali Libera contro le mafie, Leonardo Soffientini – Coordinatore Rete degli Studenti Medi Roma, Duccio Sarmati – Coordinatore Unione degli Universitari Roma, Massimo Converso – Opera Nomadi, Vincenzo Vita – Associazione Articolo 21, Rete #NoBavaglio, Mario Colamarino – Presidente Circolo di Cultura Omosessuale Mario Mieli, Rete dei Numeri Pari, Cesare Antetomaso – Presidente Giuristi Democratici – sede di Roma “Gianni Ferrara”, Casa Internazionale delle Donne, Piero Latino – Segretario Articolo Uno Roma, Riccardo Sbordoni – Coordinatore Progetto Enea, Marco Bizzoni – Segretario Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea – Federazione di Roma, Adriano Labbucci – Segretario Sinistra Italiana Roma, Walter Tucci – Segreteria nazionale Partito Comunista Italiano, Sinistra Civica Ecologista, Andrea Silvestrini – Segretario Partito Socialista Italiano Roma, Guglielmo Calcerano e Marta Bevilacqua – Europa Verde provincia di Roma.

Foto di repertorio