Nell’ambito della campagna contro le truffe agli anziani, nelle giornate di giovedì e venerdì scorso, gli agenti della Polizia di Stato del VI Distretto Casilino, hanno incontrato un gruppo di persone presso i due centri anziani di via Avella e via Lentini.

Durante detti incontri, i poliziotti hanno illustrato le principali metodologie utilizzate dai malintenzionati ed i consigli su come prevenire ed affrontare i tentativi di truffa.

Nella circostanza, sono state distribuite delle brochure informative informando i presenti che, in caso di necessità, è opportuno rivolgersi all’1 1 2, numero di emergenza unico europeo, per richiedere l’intervento delle Forze dell’ordine. L’iniziativa proseguirà nei prossimi giorni anche in altri quartieri della capitale.

