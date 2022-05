Anche quest’anno, in occasione del torneo di tennis “Internazionali BNL di Tennis 2022” che si stanno svolgendo nell’area del Foro Italico, i Carabinieri della Compagnia Roma Trionfale sono impegnati in un articolato dispositivo di controllo finalizzato a garantire sicurezza ai partecipanti e ai tantissimi spettatori, e a prevenire ed eventualmente reprimere ogni forma di illegalità.

Costantemente e con una presenza discreta, in uniforme e in abiti civili, i Carabinieri della Compagnia Roma Trionfale hanno vigilato e tuttora vigilano, fino al termine del torneo, nelle aree interne ed esterne interessate dalla manifestazione sportiva per la tranquillità dei partecipanti, degli addetti ai lavori e del pubblico.

Proprio in questo contesto, nella giornata di ieri, i Carabinieri della Stazione Roma Ponte Milvio hanno sorpreso 2 cittadini italiani di 42 e 75 anni, già noti alle forze dell’ordine, che, privi di alcun titolo autorizzativo, stavano tentando di vendere, a prezzi maggiorati, biglietti validi per l’accesso alla semifinale e alla finale del torneo di tennis.

I Carabinieri hanno trovato e sequestrato 5 biglietti che i bagarini avevano con loro. Sequestrato anche denaro contante, ritenuto provento della loro illecita attività. I “bagarini” sono stati sanzionati amministrativamente.

Foto in galleria