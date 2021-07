Roma, Foro Italico. Rapinavano le coppiette in auto: arrestati tre malviventi

I Carabinieri della Stazione Flaminia, con la collaborazione dei colleghi del Nucleo Radiomobile di Roma, hanno arrestato un uomo di 30 anni di Fiano Romano, un 22enne originario dell’Ungheria, ma da tempo residente a Monterotondo ed un cittadino romeno di 24 anni, anch’egli residente a Monterotondo, tutti con precedenti, con l’accusa di rapina in concorso.

I fatti

I “soci in affari” avevano avvicinato un ragazzo e una ragazza seduti a bordo di un’auto in sosta nella zona del Foro Italico e, dopo averli minacciati con una chiave inglese, gli hanno intimato di consegnare tutti i soldi in loro possesso, ottenendo un magro bottino di 20 euro.

Subito dopo il “colpo”, i malfattori si sono dati velocemente alla fuga e le vittime hanno immediatamente allertato il “112”.

Le pattuglie intervenute in pochi minuti nella zona, ottenuta la descrizione dei rapinatori, li ha individuati e bloccati poco lontano.

In loro possesso è stata trovata la refurtiva che è stata restituita ai legittimi proprietari.

I malviventi sono stati trattenuti in caserma in attesa del rito direttissimo.