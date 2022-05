Si comunica che, per lavori di manutenzione programmata presso una condotta idrica in via Colle Collacchio, martedì 17 maggio dalle ore 09:00 alle 17:00 si potrebbero verificare abbassamenti di pressione con possibile mancanza d’acqua nel Comune di Gallicano nel Lazio.

In particolare le zone interessate sono le seguenti:

via del Soccorso,

via di Valle Sera,

via Prato Ciccone,

via le Pratelle,

via Foca l’Asino,

via Pescina,

via del Collacchio,

via Caipoli,

via Rio Secco,

via della Palombara,

via del Traglione,

zone limitrofe

Acea Ato 2 si scusa per i disagi.

Foto di repertorio