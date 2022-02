Caso Moursy, interrogazione al Ministro Di Maio per liberare un uomo d’affari egiziano sposato in Italia, condannato in Oman a 3 anni e inspiegabilmente detenuto ancora dopo 5 anni. Recentemente, è nata una pagina Facebook in suo sostegno. Il Comitato Nader Libero ci aggiorna sull’attuale situazione:

Il caso Moursy

Sbarca in Parlamento il caso di Nader Moursy, cittadino egiziano, uomo d’affari residente in Italia, prigioniero in Oman, con alterne vicende, da oltre 5 anni.

Con un’interrogazione al Ministro degli Esteri Luigi di Maio (link dal sito della Camera dei Deputati) viene rievocata l’odissea giudiziaria del cittadino egiziano residente a Gallicano del Lazio, privato da ormai 5 anni della sua libertà personale.

A risollevare il caso nelle settimane scorse, anche l’apertura di un’apposita pagina Facebook (500 follower in poche settimane, alla data odierna ) https://www.facebook.com/comitatonaderlibero

e un articolo di un giornalista investigativo https://www.andreaatzori.it/linchiesta-oman/

A presentare l’atto parlamentare il deputato Andrea Vallascas del gruppo Misto componente L’Alternativa.

https://www.camera.it/leg18/29?shadow_deputato=306034&idLegislatura=18

L’interrogazione chiede di sapere dal Ministro degli Esteri Italiano quali atti sono stati finora intrapresi e quali sono in programma per liberare Nader Moursy.

Il testo dell’interrogazione parlamentare è on line sul sito ufficiale della Camera dei Deputato al link

https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=4/11200&ramo=CAMERA&leg=18

Gallicano del Lazio-Palestrina (Roma)

Comitato Nader Libero