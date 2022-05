“Insieme per Colle degli Abeti”: l’evento organizzato dal CdQ

i dettagli sull’evento del 15 maggio 2022 organizzato dal CdQ Catt. Colle degli Abeti.

Iniziativa di socializzazione, inclusione e ludico sportiva, dove ogni associazione/comitato, elencate nel programma, mediante delle dimostrazioni sportive ed attività ricreative intratterranno le persone che interverranno, adulti e bambini.

Il luogo della manifestazione non è stata una scelta casuale, nell’area verde di Via Monsignor Pietro Orsi, abbiamo da tempo chiesto la realizzazione di un Playground, perché siamo un quartiere giovane con tanti bambini ma senza luoghi idonei ed attrezzati dove farli giocare in sicurezza.

Con questo evento oltre alle finalità sopra elencate, vogliamo anche dimostrare che Colle degli Abeti è si un quartiere residenziale ma non vuole essere relegato a quartiere dormitorio.

Ci aspettiamo che intervenga molta gente e che si diverta partecipando attivamente alle attività.

Con l’occasione abbiamo invitato l’A.P.S. Generazioni e Futuro, proponente il progetto “La Certosa Inclusiva” la quale esporrà il progetto a tutti i cittadini che interverranno.

L’evento è stato organizzato dal CdQ C.A.T.T. Colle degli Abeti il quale ha riunito in unico evento diverse realtà del territorio che vogliamo ringraziare anticipatamente per aver risposto presente alla nostra chiamata.

Il Ristorante HAKUNA MATATA si occuperà di organizzare un punto ristoro direttamente in loco dove le famiglie si potranno intrattenere degustando i piatti forti della casa.

L’evento é stato patrocinato dal VI Municipio ed interverrà il Presidente del Municipio Nicola Franco ed altre personalità.

