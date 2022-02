I CdQ C.A.T.T. Colle degli Abeti e Nuova Ponte di Nona hanno denunciato al Presidente del VI Municipio la situazione in cui versa il fosso Benzone, dove vengono sversati in continuazione dei liquami fognari. Ecco la loro nota. Il CdQ C.A.T.T. Colle degli Abeti, presieduto da Fabio Piccinelli, e il CdQ Nuova Ponte di Nona, presieduto da Dario Musolino, hanno spiegato la situazione in cui versava la zona:

Le parole del CdQ C.A.T.T. Colle degli Abeti

Un fossato in cui sversano in continuazione liquami fognari che emanano esalazioni malsane a pochi passi dalle abitazioni, contornato da un ambiente pericolosissimo dovuto alla mancata ultimazione di alcune strade e impianti fognari che presentano tutt’oggi dei pozzetti aperti e profondi, lungo un viale buio privo di luce nonostante i pali dell’illuminazione siano presenti, dove potrebbe cadere chiunque con il rischio di non riuscire a raccontarlo, data la profondità.

É un luogo peraltro che viene usato in particolar modo dai giovani del quartiere per passare da un quartiere all’altro data l’assenza di un percorso pedonale diverso e sicuro che colleghi gli stessi.

Questa problematica è nota da tempo ma nessuno mai l’ha risolta. Abbiamo interpellato e investito del problema il Presidente del VI Municipio Nicola Franco che, unitamente al suo collaboratore Marco Doria, hanno svolto un sopralluogo. Un particolare ringraziamento va a loro, che si sono adoperati per cercare risoluzione al problema e hanno attivato subito gli enti preposti.

Foto in galleria