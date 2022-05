Roma, quattro auto in fiamme su Via Latina: strada chiusa

Dalle 15:30 circa di oggi, 11 maggio 2022, due Squadre VVF con l’ausilio di un’autobotte, stanno intervenendo in Via Latina, 47 per l’incendio di quattro autovetture parcheggiate lungo la Via principale.

L’intervento dei Vigili del Fuoco

Non ci sono persone coinvolte. In via precauzionale, è stata interdetta la strada al traffico veicolare e pedonale per le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza.

Polizia di Stato sul posto per quanto di loro competenza. Potrebbero seguire aggioramenti.

Foto di repertorio