Questa mattina, 11 maggio 2022, alle ore 11.00 circa, quattro squadre dei Vigili del Fuoco sono intervenute, su segnalazione del 118, in Via Ugo Ojetti, per persona che si era barricata in casa.

Roma, l’intervento dei Vigili del Fuoco

L’intervento dei Vigili del Fuoco ha consentito l’ingresso nell’appartamento del personale VVF in supporto alla PS tramite utilizzo dell’autoscala AS/6.

L’uomo, che minacciava di utilizzare gas per fini intimidatori, è stato bloccato ed assicurato al personale sanitario presente sul luogo.

L’Italgas ha provveduto alla temporanea sospensione dell’utenza. Sul posto l’Aps 6, il Carro Teli e la 9 A. L’intervento è terminato alle 13.20 circa.