Paura a Montesacro, incendio in un appartamento di via Ugo Ojetti

Paura nella zona di Montesacro dove nella tarda mattinata di oggi, martedì 30 marzo 2021, all’interno di un appartamento è scoppiato un incendio.

Paura a Montesacro: fiamme in un appartamento di via Ugo Ojetti

Il tutto è avvenuto intorno alle 12 e 30 di oggi. A Roma, zona Montesacro in via Ugo Ojetti, all’interno di un appartamento situato in una palazzina è scoppiato un incendio.

Da quello che emerge dalle prime ricostruzioni, le fiamme hanno avvolto l’abitazione in modo preoccupante tanto che è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco e del III Gruppo Nomentano della Polizia Locale di Roma Capitale.

Fortunatamente non si registra nessun ferito.