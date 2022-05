Nuovo aggiornamento sulla situazione Coronavirus in Ciociaria. Ecco i dati inviati oggi, 11 maggio 2022, dalla ASL di Frosinone.

Ciociaria, il bollettino Coronavirus di oggi

A fronte dei 2.975 tamponi effettuati, sono stati registrati 372 nuovi casi positivi e 1.984 negativizzati (conteggiati anche i recuperi dei giorni precedenti). Il totale dei ricoverati è di 55 persone. Si riporta anche un decesso: si tratta di un uomo di 91 anni residente a Ceccano, con pregresse patologie.

Ecco in pdf la tabella con tutti i dati comune per comune: Covid in Ciociaria oggi 11 maggio

Foto di repertorio