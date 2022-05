Covid in Ciociaria. Morta una donna di Pico: tutti i dati di oggi, 10 maggio

Nuovo aggiornamento sulla situazione Coronavirus in Ciociaria. Ecco i dati di oggi, 10 maggio 2022, inviati dalla ASL di Frosinone.

Ciociaria, il bollettino Covid con i dati di oggi

A fronte dei 2.997 tamponi processati in provincia di Frosinone, sono stati registrati 545 nuovi positivi e 838 negativizzati. Il totale dei ricoverati è di 57 persone. Si riporta anche un decesso: si tratta di una donna di 82 anni residente a Pico con pregresse patologie.

Di seguito in allegato pdf, la tabella con tutti i dati comune per comune: bollettino Ciociaria 10 maggio 2022.pdf

Online il nuovo sito della ASL di Frosinone

Un sito moderno per un’Azienda Sanitaria che, a grandi passi, continua un processo di digitalizzazione orientato a una fruizione sempre migliore del servizio pubblico.

È online, all’indirizzo www.asl.fr.it, la rinnovata piattaforma della Asl di Frosinone che facilita la consultazione delle molteplici informazioni e dei servizi offerti dall’Azienda Sanitaria ai propri cittadini ed utenti. La realizzazione del nuovo sito si è basata su un concetto fondamentale: mettere l’utente al centro. L’intera architettura informativa si presenta, infatti, come un ambiente in grado di guidare e accompagnare il cittadino nella ricerca facile dell’informazione desiderata.

Le novità principali

Un design contemporaneo realizzato secondo i più moderni criteri che ha tenuto in considerazione la necessità di mettere il cittadino nelle condizioni di navigare all’interno del sito sia su un piano orizzontale (navigazione a menù) sia su un piano verticale (pagine e link correlati) per rispondere alle diverse esigenze informative dei differenti utenti.

sia su un piano verticale per rispondere alle diverse esigenze informative dei differenti utenti. Un lavoro di miglioramento nella riorganizzazione dei contenuti tramite una divisione delle tipologie contenuti e la categorizzazione di questi ultimi. All’interno del portale è presente anche una sezione dedicata ai Servizi ai Cittadini e “Cosa fare per” prenotazioni e ritiro referti.

di questi ultimi. All’interno del portale è presente anche una sezione dedicata ai Servizi ai Cittadini e prenotazioni e ritiro referti. Implementazioni di nuove funzioni come la ricerca per servizi in base al proprio comune di residenza per una navigazione personalizzata incentrata sulle caratteristiche specifiche dell’utente che riduce il rischio di disorientamento. Presente l’elenco delle strutture sanitarie della Asl, delle accreditate, quello dei Medici di Medicina Generale e delle farmacie della provincia di Frosinone.

per una navigazione personalizzata incentrata sulle caratteristiche specifiche dell’utente che riduce il rischio di disorientamento. Presente l’elenco delle strutture sanitarie della Asl, delle accreditate, quello dei Medici di Medicina Generale e delle farmacie della provincia di Frosinone. Miglioramento della funzione di ricerca stessa con maggiore attinenza ai contenuti richiesti sulla base delle parole chiave.

Trasparenza

Il sito presta particolare attenzione al tema della trasparenza nella Pubblica Amministrazione e ad un dialogo aperto con i propri cittadini. La grande novità è la sezione dedicata ai “lavori in corso”. Nella pagina https://www.asl.fr.it/lavori-in-corso/, gli utenti avranno la possibilità di restare sempre aggiornati sullo stato di avanzamento dei lavori sulle strutture sanitarie di tutta la provincia avviati dall’Asl.

Tra le altre caratteristiche la piena accessibilità anche da smartphone e l’integrazione con i social media e contenuti interattivi. Un sito dunque che avvicina l’utente all’Azienda Sanitaria Locale.

Le parole del Direttore Generale Dott.ssa Pierpaola D’Alessandro

Si tratta di un altro piccolo mattone lungo il percorso di consolidamento del rapporto di fiducia con i cittadini. Non è un punto di arrivo ma una tappa nella costruzione di ciò che la Asl deve diventare: una casa di vetro. Vetro perché trasparente nei suoi percorsi e nelle sue scelte, vetro perché va trattata con cura non solo da parte di chi ci lavora ma anche da chi riceve assistenza. La sanità pubblica ha il compito di offrire cura e va trattata allo stesso modo perché non finisca mai.

