Una buona notizia per chi cerca una Playstation 5: dopo mesi e mesi sono tornate disponibili su Amazon. Tuttavia, dopo meno di 24 ore, l’edizione digitale sembra sia andata già esaurita. Quella fisica, invece, è ancora disponibile. Ricordiamo che per edizione digitale si intende che può leggere soltanto videogiochi scaricabili in download dal Playstation Store, mentre quella fisica può leggere sia i videogames scaricati in digitali, che comprati fisicamente nei negozi o tramite e-commerce.

Le Playstation 5 tornano disponibili su Amazon, ma… i prezzi restano più alti del listino

La crisi dei semiconduttori sta mettendo dei seri paletti a tutti i settori in cui ha una forte influenza. Dopo il lancio, è stato praticamente impossibile trovare le console di casa Sony, comprate anche dai bagarini e rivendute a prezzi esorbitanti. Sparite da tutte le grandi catene, la domanda di Playstation 5 rimane altissima. E questo spiega come l’obiettivo di vendita da parte del colosso dell’elettronica e dell’intrattenimento non sia stato raggiunto.

Alcuni insider spiegano che verso l’autunno del 2022 potrebbe esserci un aumento nella produzione, per venire incontro alla forte domanda. Gli utenti si lamentano dei continui bundle propinati dalle poche catene che riescono ad accaparrarsi le poche console disponibili, costringendo che vuole solo la console fisica a comprarsi anche accessori e videogiochi, raggiungendo così un prezzo che va ben oltre quello di listino per il quale è venduta singolarmente. Inoltre, sono proliferati i siti semi sconosciuti (e talvolta truffaldini) che vendono le console a prezzi esorbitanti.

Se di buona notizia possiamo parlare, Amazon ha rimesso a disposizione la console. Sono rimaste soltanto due console disponibili (almeno alle ore 11:20 di oggi, 11 maggio 2022) e per chi è abituato a fare file digitali quando arrivano i pochi restock, potrebbe essere una buona occasione. Bisogna comunque segnalare che la Playstation 5 edizione fisica sta di listino sui 500 euro. Qui è venduta a oltre 800 euro.

L’edizione digitale, la cui disponibilità è durata meno di 24 ore, era invece venduta a un prezzo di poco oltre le 700 euro, quando di listino sta sulle 400 euro. Insomma, la speranza per chi vuole una Playstation 5 è che la disponibilità aumenti in vista dell’autunno, quando potrebbe finalmente sentirsi aria di next-gen.