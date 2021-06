Nella giornata di ieri, a Pontecorvo, i militari della locale Stazione hanno deferito in stato di libertà per “truffa in concorso” due giovani, un 23enne ed un 27enne, entrambi residenti nella provincia di Taranto e già censiti per reati contro il patrimonio.

I predetti, mediante la pubblicazione di un annuncio per la vendita di una playstation 5 sul profilo Instagram, inducevano la vittima, un giovane residente a Pontecorvo, a versare la somma di euro 510 su un conto corrente intestato ad uno di essi, senza mai ricevere la merce. Inoltre, i Carabinieri hanno deferito in stato di libertà per “truffa” un 27enne residente nella provincia di Salerno, già censito per reati contro il patrimonio ed in materia di stupefacenti.

Dalle verifiche svolte a seguito della denuncia formalizzata da una 39enne del luogo, è emerso che la stessa, dopo aver visionato su un noto portale di compravendita un annuncio circa la vendita di un telefono cellulare, versava la somma di euro 460 in favore dell’indagato, ricevendo però un pacco contenente solo sassi e polistirolo.