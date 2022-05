Alle ore 07:00 circa di questa mattina, le Squadre VVF 1/A e 6/A, con l’ausilio di un’autoscala e il TA/6, sono intervenute in Via Val Savio, 8 per l’incendio di un appartamento al seminterrato di una palazzina di sette piani.

L’incendio

Le fiamme si sono sviluppate all’interno di una camera da letto, tre persone sono state affidate alle cure del personale sanitario per aver inalato del fumo.

L’intera palazzina è stata evacuata in via precauzionale. Sono tutt’ora in corso le operazioni di bonifica e messa in sicurezza. Capo Turno Provinciale VVF, 118 e Italgas sul posto per quanto di loro competenza.

FOTO DI REPERTORIO