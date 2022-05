Dramma a Cassino, donna trovata senza vita in casa

Tragedia a Cassino nella serata di ieri, 9 maggio 2022: una donna è stata trovata senza vita nel suo appartamento.

Cassino, donna trovata senza vita in casa

L’allarme era stato dato da alcuni familiari, che non riuscivano a mettersi in contatto con la donna da ore. Nonostante il tempestivo arrivo del personale sanitario del 118, per la vittima non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri, per i rilievi del caso.

Al momento non si esclude nessuna pista, compresa quella del gesto estremo. Potrebbero seguire aggiornamenti sulla vicenda.

Foto di repertorio