Dramma a Cassino: operaio accusa un malore mentre lavora e muore

Dramma a Cassino: un uomo di 58 anni ha accusato un malore ed è morto mentre stava lavorando.

Cassino, operaio accusa un malore e muore

Stando a quanto riportato dalle prime testimonianze, l’uomo, un operaio edile impegnato nella ristrutturazione di un edificio, avrebbe accusato un malore mentre stava lavorando nella Città Martire. Pensado ad un malessere temporaneo, l’uomo si è seduto nella propria auto, dove purtroppo è deceduto. A nulla sono valsi i tentativi di soccorso: per l’operaio non c’è stato nulla da fare.

Oltre al personale medico del 118, che non ha potuto fare altro se non constatare il decesso, sono intervenuti anche i Carabinieri della Compagnia di Cassino, per i rilievi del caso.

