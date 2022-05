Grottaferrata, sequestrata autocisterna con 1700 litri di carburante di contrabbando

Un’autocisterna che trasportava carburante in evasione delle accise e dell’IVA è stata individuata e sequestrata a Grottaferrata dai Finanzieri del Comando Provinciale Roma, che hanno denunciato due soggetti alla Procura della Repubblica di Velletri per l’ipotesi di reato di circolazione di prodotti energetici di contrabbando.

I dettagli

Le Fiamme Gialle del Gruppo di Frascati, durante il consueto pattugliamento del territorio dei “Castelli

Romani”, hanno sottoposto a controllo l’automezzo appurando che il relativo carico – pari a 913 litri di gasolio agricolo e 789 litri di gasolio da riscaldamento – non trovava corrispondenza nel quantitativo riportato nella documentazione di accompagnamento.

Sono in corso accertamenti per individuare il luogo di stoccaggio e ricostruire il giro d’affari dell’attività illecita.

Allo stato delle attuali acquisizioni probatorie e, in attesa di giudizio definitivo, vale la presunzione di non

colpevolezza degli indagati.

L’operazione si inserisce nel più ampio dispositivo messo in campo dalla Guardia di Finanza della Capitale a

contrasto delle condotte che, oltre a sottrarre risorse finanziarie allo Stato, alterano le regole del mercato e

danneggiano i cittadini e gli imprenditori onesti.

Foto di repertorio