Nel pomeriggio di sabato scorso, gli agenti del Commissariato di Frascati, insieme al Reparto Prevenzione Crimine, hanno effettuato un’operazione cd. ad Alto Impatto nelle zone del Centro storico di Frascati e Grottaferrata, zone interessate dalla “Movida”.

Al termine del servizio sono state identificate 227 persone di cui 16 di origine straniera e sottoposti a controllo 83 veicoli.

Inoltre, a seguito di attività di controllo amministrativo sono stati sottoposti a chiusura Bed & Breakfast. Il primo, chiuso per 7 giorni, per mancata comunicazione alla Questura delle persone alloggiate all’interno, mentre il secondo – un pub – per violazione alle norme anti Covid.

Qui il titolare ha permesso l’accesso a 36 persone invece di 20, numero massimo consentito; il locale è stato chiuso per 5 giorni.