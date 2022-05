Tragedia a Centocelle. Scende dall’autobus e si sente male: morto un uomo

Tragedia oggi, 9 maggio 2022, a Roma nella zona di Centocelle: un uomo è morto dopo aver accusato un malore mentre scendeva da un autobus.

Tragedia a Centocelle: morto un uomo

La tragedia è avvenuta in via dei Sesami: l’uomo, appena sceso da un autobus, ha accusato un malore e si è accasciato in strada. A dare l’allarme alcuni passeggeri del bus. Nonostante il tempestivo intervento, il personale sanitario del 118 non ha potuto fare altro se non constatare il decesso dell’uomo.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri e la Polizia Locale per l’identificazione della vittima e tutti i rilievi del caso.

Foto di repertorio