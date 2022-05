Rombano i motori a Trastevere per le riprese di Fast & Furious 10. L’ennesimo capitolo della saga dedicata agli amanti dell’action e dei motori si svolge tra Roma e provincia. Dopo Genzano di Roma, cittadina dei Castelli Romani, la troupe si è spostata nel centro storico capitolino.

Rombano i motori e stridono i freni al centro storico di Roma: mattinata di riprese a Trastevere per Fast & Furious 10

Strade chiuse e qualche disagio per i residenti e turisti stamattina, ma anche molta la curiosità che ha attirato gli abitanti del rione storico romano. Infatti, Jason Momoa e soci hanno incuriosito le persone che, dalle proprie finestre, hanno fatto vari video con gli smartphone. Uno di questi, così come altre foto, sono state pubblicate da un account Instagram gestito dalla fan base dell’attore, noto anche per essere Acquaman, supereroe della DC Comics, al cinema. Una scena piuttosto movimentata, che si è svolta con l’attore palestrato e dai capelli lunghi su una scalinata di Trastevere.

Con la moto della produzione del film ha infatti salito udegli scalini, dando luogo a uno spettacolare inseguimento. Dietro di lui, infatti, un’attrice lo stava inseguendo con un’altra motocicletta. Il video di questo particolare segmento del film è visibile cliccando a questo link.

Insomma, se da una parte le persone sono contente di vedere da vicino la magia di Hollywood, non poche sono state le lamentele per i disagi creati in questi giorni. Ricordiamo che la data di uscita del film è prevista, al momento, per il 19 maggio del 2023 negli Stati Uniti e verosimilmente qualche mese dopo in Italia.

Fonte foto e video: https://www.instagram.com/momoaholik/?utm_source=ig_embed&ig_rid=ed6cc9a7-3229-4eb9-87d1-1280faa3297b