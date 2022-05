Il Sindaco di Genzano ha confermato tutto: la cittadina dei Castelli Romani diventerà set cinematografico per una delle più grandi saghe del cinema mondiale, Fast & Furious.

Vin Diesel, Jason Momoa e Charlize Theron a Genzano: è tutto vero

Poteva sembrare una grande, forse grossa, fake news, ma così non è. Genzano si prepara ad accogliere la troupe americana di Fast & Furious, noto colossal americano autore di tantissimi successi, soprattutto nei botteghini.

Tanti gli attori che potrebbero esser presenti: Da Vin Diesel a Jason Momoa, noto per aver recitato nel Trono di Spade, e le bellissime Charlize Theron (che non ha sicuramente bisogno di presentazioni) e Michelle Rodriguez.

Via i lampioni a Genzano

Le riprese avverano nella zona che va da via Belardi a via Buozzi, situate proprio nel centro città. L’amministrazione comunale ha previsto per quei giorni delle chiusure delle strade interessate. Chiusure che probabilmente potranno interessare anche le strade limitrofe. Non solo, in via del tutto eccezionale verranno rimossi i lampioni pubblici proprio per consentire le riprese.