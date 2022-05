Nella diocesi di Velletri-Segni arriva il nuovo Vescovo: è Mons. Stefano Russo

Nella diocesi Velletri-Segni arriva il nuovo Vescovo. Si tratta di Mons. Stefano Russo che sostituirà il Vescovo Vincenzo Apicella.

Benvenuto Mons. Stefano Russo

Tantissima l’esperienza per Mons.Russo: dal 1990 al 2007 è stato Presidente della Commissione Arte Sacra e Beni Culturali della diocesi di Ascoli Piceno e Incaricato per i Beni Culturali Ecclesiastici

Ha anche coordinato l’ufficio diocesano per gli interventi di recupero degli edifici di valore storico-artistico danneggiati dal terremoto nelle Marche.

Il post Facebook del Sindaco di Velletri

Questa mattina abbiamo appreso dell’arrivo di mons. Stefano Russo nuovo Vescovo della nostra diocesi. Nell’attesa di accoglierlo voglio salutare, con il cuore colmo di gratitudine, mons. Vincenzo Apicella per averci guidato con sapienza in questi anni che sono volati via. Grazie don Vincenzo.