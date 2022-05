Clamoroso quello che è successo a Velletri dove un uomo avrebbe tentato il suicidio ben due volte: una volta a casa, l’altra lanciandosi dal ponte ferroviario.

Tenta il suicidio due volte nello stesso giorno

Un primo tentativo è andato a vuoto, il secondo, purtroppo, è andato a buon fine. La storia ha inizio a Velletri dove, sabato 30 aprile 2022, un uomo ha tentato l’estremo gesto a casa cercandosi di lanciare dalla finestra. La moglie, secondo quanto trapela, avrebbe deciso di portare l’uomo in ospedale ma, ad un tratto, durante il tragitto sarebbe sceso dalla macchina per dirigersi verso il ponte ferroviario.

Arrivato nella zona del ponte, Via Appia, l’uomo si sarebbe arrampicato, superato la recinzione per poi lanciarsi nel vuoto. Vista la gravità della situazione è stato reso necessario l’intervento dell’eliambulanza per il trasporto disperato in ospedale.