Si terrà domani pomeriggio, 7 maggio 2022, l’ultimo saluto a Romina De Cesare, la 36enne uccisa a Frosinone dal suo ex compagno.

Femminicidio Frosinone, domani i funerali di Romina

I funerali avranno luogo domani pomeriggio, alle 16:00, nella Chiesa del SS. Apostoli Pietro e Paolo a Cerro al Volturno, in provincia di Isernia, paese natìo della donna. Proclamato anche il lutto cittadino dal sindaco Remo Di Ianni.

Gli ultimi aggiornamenti sulla vicenda

Intanto, proseguono le indagini sulla morte della giovane. Questa mattina, 6 maggio 2022, Pietro Ialongo, il 38enne accusato dell’omicidio, è rimasto in silenzio davanti al gip del tribunale di Latina, in quanto si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il fermo è stato comunque convalidato: Ialongo resta in carcere. Durante un primo interrogatorio, infatti, l’uomo aveva confessato l’omicidio.

Questa mattina, inoltre, presso l’obitorio dell’ospedale Spaziani di Frosinone, è stato effettuato anche l’esame autoptico sul corpo della vittima.

In foto Romina De Cesare