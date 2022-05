Colleferro, avvistata una volpe in zona Colle Bracchi

Avvistata una volpe in zona Colle Bracchi a Colleferro: la segnalazione da una nostra lettrice.

Volpe a Colleferro, la segnalazione

Una volpe è stata avvistata all’alba di questa mattina, 5 maggio 2022, a Colleferro, in zona Colle Bracchi.

Dopo i numerosi avvistamenti del branco di cinghiali, sempre nei pressi della stessa zona, come a piazza Gaucci e nei dintorni della Chiesa di San Bruno, giunge la segnalazione anche di un esemplare di volpe: non sono stati registrati danni a cose o persone. Ricordiamo, infatti, che le volpi in genere non sono animali aggressivi.

Probabilmente l’animale si è avventurato alla ricerca di cibo.

Foto inviata da una nostra lettrice