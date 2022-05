Un altro brutto episodio di violenza a Colleferro: ieri sera un ragazzo è stato accoltellato in pieno centro cittadino.

Colleferro, ragazzo di 20 anni accoltellato

Un ragazzo di 20 anni è stato ferito con un’arma da taglio ieri sera nei pressi di Corso Filippo Turati. Al momento, non sono state rese note né l’esatta dinamica dell’accaduto né le condizioni della vittima che comunque, stando a quanto testimoniato a questa redazione, non sembra essere in pericolo di vita.

Non ci sono ancora informazioni chiare sull’aggressore. La notizia è stata confermata dalle Forze dell’Ordine. Seguiranno sicuramente altri aggiornamenti sulla vicenda.

Foto di repertorio