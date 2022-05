Tragedia a Roma: è morta la 16enne precipitata ieri, 2 maggio 2022, da un condominio in via Mattia Battistini.

Non ce l’ha fatta la ragazza precipitata ieri da un palazzo di via Battistini a Roma: la giovane era stata ritrovata riversa a terra gravemente ferita ed era stata immediatamente condotta al Gemelli in codice rosso. Nonostante il disperato tentativo di salvarla, la 16enne è deceduta.

Sul caso sono in corso ancora le indagini da parte dei Carabinieri, che stanno raccogliendo testimonianze per ricostruire l’esatta dinamica di quanto successo. L’ipotesi più accreditata sembrerebbe essere quella del gesto volontario. Potrebbero seguire aggiornamenti.

Foto di repertorio