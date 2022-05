Dramma a Roma: precipita dalla finestra, 16enne in gravissime condizioni

Dramma a Roma, in via Battistini, oggi pomeriggio, 2 maggio 2022: una ragazza di 16 anni è precipitata dalla finestra di un appartamento e ora è ricoverata in gravi condizioni al Gemelli.

Roma, precipita dalla finestra: grave una 16enne

Una giovane di soli 16 anni è stata trovata riversa a terra nel cortile di un condomio in via Battistini, a Roma. La 16enne perdeva sangue dalla bocca e dalla testa. Stando ad una prima ricostruzione, per motivi ancora da accertare, la ragazza sarebbe precipitata dalla finestra di un appartamento. La 16enne, in condizioni gravissime, è stata condotta in codice rosso presso il policlinico Gemelli.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri, che ora dovranno ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.

Foto di repertorio