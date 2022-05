Oggi pomeriggio, 2 maggio 2022, alle ore14:30 circa, la S.O. ha inviato n.2 APS (8/A e 9/A), un’autobotte, carro teli e carro autoprotettori, in via Inverigo, a Roma, per un incendio di diverse cantine di una palazzina composta da 7 piani fuori terra.

L’intervento dei Vigili del Fuoco

Giunti sul posto, le squadre intervenute provvedevano ad estinguere le fiamme. Durante le operazioni sono stati tratti in salvo diversi condomini, impossibilitati ad uscire dalle propie abitazioni a causa della nube di fumo che invadeva completamente le scale condominiali con l’utilizzo dell’autoscala (AS/6).

Le persone intossicate sono in totale 18 ; il condominio è stato temporaneamente reso inagibile data l’intensita del fumo.

