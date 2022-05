Questa notte, 2 maggio 2022, alle ore 00:50 la S.O. ha inviato diverse squadre VV.F in via Luigi Pierantoni, a Roma per l’incendio di materiali di risulta e rifiuti presso la ex fabbrica della Miralanza.

Spaventoso incendio a Roma, Vigili del Fuoco sul posto

Nessuna persona è rimasta coinvolta; continuano le operazioni di spegnimento e smassamento.

Sul posto sono intervenute n.3 Aps (7/A,3/A,11/A), n.3 autobotti vv.f, carro schiuma, carro autoprotettori ed autoscala. Potrebbero seguire aggiornamenti.