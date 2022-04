Terzo incidente sul lavoro a Roma: nel primo pomeriggio di ieri, 28 aprile 2022, un operaio è rimasto folgorato al deposito dei treni presso lo scalo di San Lorenzo.

Roma, incidente sul lavoro: operaio rimane folgorato presso lo scalo di San Lorenzo

L’operaio, un uomo di 55 anni, è rimasto folgorato mentre stava lavorando in un deposito treni presso lo scalo di San Lorenzo. Stando a quanto finora ricostruito dalle Forze dell’Ordine intervenute, il 55enne era impegnato in un lavoro di manutenzione quando è rimasto folgorato. Le cause sono ancora al vaglio degli inquirenti.

L’uomo è stato trasportato d’urgenza al Policlinico Umberto I e, sebbene grave, non sarebbe in pericolo di vita. Si tratta del terzo incidente sul lavoro nel giro di 48 ore a Roma.

