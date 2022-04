Attenzione a Roma e dintorni alla banda che narcotizza i padroni di casa, per poi svaligiarla. Prendono di mira villette e si occupano “di mettere fuori gioco” le vittime, per poi “fare tutto con calma”. Un episodio avvenuto a Genzano di Roma due giorni fa, sta allertando le forze dell’Ordine.

Ladri a Genzano di Roma: narcotizzano coppia e rubano oggetti di valore in villa

Le videocamere di sorveglianza avrebbero ripreso tutto. Difficile però che riescano a chiarire chi siano stati i colpevoli, poiché incappucciati. Dopo aver narcotizzato la coppia, hanno svaligiato la villetta, derubando i due anche dell’auto, parcheggiata in giardino. Hanno inoltre portato via oggetti preziosi e denaro in contanti.

L’episodio è avvenuto in tarda notte. I ladri hanno forzato la porta-finestra della cucina e si sono presentati con il volto travisato e delle torce. Sarebbero state almeno 2 o 3 le persone che hanno gestito e ideato il colpo. Due si sarebbero introdotte nella villa e una avrebbe fatto da palo. Probabile si tratti di persone giovani. Non si esclude che possano avere già colpito altre volte o che questo non sia l’ultima rapina.

Ciò che è certo è che le forze dell’Ordine stanno visionando i filmati e stanno indagando. L’indagine potrebbe portare a novità a breve termine.