Velletri, l’ultimo saluto a Simone Massarut: la data dei funerali

Ci sono notizie che un redattore non vorrebbe mai scrivere, notizie come questa, quelle che riguardano la scomparsa di un amico. Martedì 19 aprile ci ha lasciati Simone Massarut, dopo una malattia improvvisa e repentina, a soli 32 anni.

I funerali si terranno sabato 23 aprile alle ore 10.30 presso il Dopolavoro Ferroviario in piazza Martiri Ungheria, a Velletri, vicino alla stazione ferroviaria.

Sarà un funerale laico, fatto di musica e parole. Si, perché la musica faceva parte della vita di Simone e allora sarà celebrarlo così, circondato dalla melodia, dall’armonia e dal ritmo. Proprio della musica, Simone, aveva fatto un mestiere, prima come bassista in vari gruppi cittadini e poi come fonico nel musical Notre-Dame de Paris. Ma, soprattutto, Simone era un ragazzo gentile. Una persona rara, che parlava sempre con calma e dolcezza.

Tutta la redazione di Casilina News si associa alle condoglianze nei confronti della famiglia. E io, personalmente, mi stringo introno al dolore dei genitori, del fratello, della compagna e di tutti gli amici di Simone.