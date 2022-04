Il taglio delle accise sul carburante ha un termine ed è fissato al 2 maggio 2022. Cosa succederà poi? Andiamo a vedere quali potrebbero essere gli sviluppi.

Finisce il taglio delle accise sul carburante: niente più sconti?

Fortunatamente ci sono buone notizie. Intendiamoci, si tratta sempre di prezzi molto alti, ma l’ombra dei famosi 2 euro a litro sembra essere scongiurata visto che il governo Draghi è pronto ad intervenire nuovamente con una proroga.

Nel frattempo però, il 2 maggio è alle porte e il famoso “sconto” sul carburante è destinato a terminare. Se a partire dalla mezzanotte di lunedì, non ci dovessero essere nuove misure, gli automobilisti rischierebbero di trovarsi di fronte al ritorno di un improvviso aumento dei prezzi.

Cosa succederà quindi? Il governo, come detto in precedenza, è pronto a correre ai ripari e non è scontata una soluzione in extremis con un provvedimento studiato ad hoc con proroga fissata al 30 giugno. Un mese totale per decidere cosa fare nel futuro e mettere tutto nero su bianco per un decreto legge definitivo.